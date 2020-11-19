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04:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей США приняла резолюцию о санкциях против России из-за Навального

Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию об антироссийских санкциях из-за предполагаемого отравления политика Алексея Навального. Принятый документ носит рекомендательный характер. Ранее американские сенаторы неоднократно выступали за введение ограничительных мер.

«Палата представителей приняла на голосовании резолюцию 1145», — говорится в сообщении нижней палаты Конгресса в Twitter. В резолюции сенаторы осуждают отравление российского оппозиционера и призывают к введению санкций.

Санкции в отношении нескольких высокопоставленных российских чиновников и одного научного института ввел ЕС в сентябре. Позднее к санкциям присоединилась Великобритания. США приветствовали введение ограничительных мер. Санкции были введены против россиян, ответственных, по мнению Брюсселя, за предполагаемое отравление господина Навального. Российские власти и медики версию об отравлении оппозиционера отрицают.

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