The House adopted H.Res. 1145, as amended, by voice vote. https://t.co/IsJzHG3j63— House Press Gallery (@HouseDailyPress) November 18, 2020
04:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Палата представителей США приняла резолюцию о санкциях против России из-за Навального
Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию об антироссийских санкциях
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