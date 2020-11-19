Сенат Франции рассмотрит резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха

«Сенат рассмотрит постановление о признании Францией Республики Арцах. Только ее независимость может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — написал в Twitter господин Ретайо.
Вместе с публикацией сообщения сенатор процитировал слова бывшего президента Франции Шарля Де Голля. «Вы маленький народ, богатый своей культурой и историей. Человечество перед вами в долгу, и я уверен, что небольшое число выживших сегодня завтра станет смелой молодежью, которая возродит безопасную, свободную и независимую Армению», — процитировал сенатор слова президента, ставшего символом движения Сопротивления.
Нагорно-Карабахская республика (НКР) не признана ни одной страной-членом ООН. Азербайджан считает регион своей территорией, против выступает Армения. С 1994 года Баку и Ереван при посредничестве США, России и Франции ведут переговоры по урегулированию конфликта в регионе. Очередное обострение конфликта произошло в конце сентября 2020 года. Через месяц боевых действий при посредничестве РФ было подписано соглашение о мире, в результате которого часть территорий НКР перешла под контроль Баку.
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