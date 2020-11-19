В Пекине заявили о готовности защищать интересы России и Китая

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Ван И обсудили в ходе разговора график предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях, ситуацию в Центральноазиатском регионе и ситуацию вокруг иранской «ядерной сделки».
Китайский министр выразил готовность Пекина «защитить законные права и интересы двух стран и гарантировать международную справедливость и беспристрастие».
По его словам, Россия и Китай должны и далее укреплять взаимодействие и координацию, в полной мере использовать свои преимущества и помогать региональным странам в решении таких неотложных вопросов, как борьба с пандемией коронавируса, поддержание стабильности и восстановление экономики.
Ван И в разговоре с Лавровым также отметил, что Россия и Китай продолжают играть роль «глобальных стабилизаторов», а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты.
Он выразил готовность поддерживать с Москвой контакты на высоком уровне, а также отметил, что празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» обогатит стратегическое содержание отношений двух стран и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между ними на более высокий уровень.