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08:32 (мск), источник: РИА Новости

В Пекине заявили о готовности защищать интересы России и Китая

ПЕКИН, 19 ноя — РИА Новости. Пекин готов плечом к плечу с Москвой противостоять политике односторонних действий, протекционизму и травле в международных отношениях, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Ван И обсудили в ходе разговора график предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях, ситуацию в Центральноазиатском регионе и ситуацию вокруг иранской «ядерной сделки».

Китайский министр выразил готовность Пекина «защитить законные права и интересы двух стран и гарантировать международную справедливость и беспристрастие».

По его словам, Россия и Китай должны и далее укреплять взаимодействие и координацию, в полной мере использовать свои преимущества и помогать региональным странам в решении таких неотложных вопросов, как борьба с пандемией коронавируса, поддержание стабильности и восстановление экономики.

Ван И в разговоре с Лавровым также отметил, что Россия и Китай продолжают играть роль «глобальных стабилизаторов», а двустороннее сотрудничество постоянно приносит новые результаты.

Он выразил готовность поддерживать с Москвой контакты на высоком уровне, а также отметил, что празднование в следующем году 20-летия подписания российско-китайского «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» обогатит стратегическое содержание отношений двух стран и поспособствует выведению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между ними на более высокий уровень.

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