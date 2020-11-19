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07:26 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал о проекте по санкциям за цензуру российских СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Согласно законопроекту об ответных санкциях за цензуру российских СМИ иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, сообщил источник РИА Новости.

Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ будет внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы, заявил ранее РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта.

Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, когда блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности.
собеседник РИА Новости

«Это может касаться не только социальных сетей. Это может касаться операторов распространения информации, это может касаться крупной IT-платформы», — пояснил источник.

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