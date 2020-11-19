07:26 (мск), источник: РИА Новости
Источник рассказал о проекте по санкциям за цензуру российских СМИ
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Согласно законопроекту об ответных санкциях за цензуру российских СМИ иностранным
Законопроект об ответных санкциях в отношении
Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, когда блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности.
«Это может касаться не только социальных сетей. Это может касаться операторов распространения информации, это может касаться крупной IT-платформы», — пояснил источник.