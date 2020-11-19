Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
12:37 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций. Это коснется Twitter, Facebook, YouTube и других.

Авторами документа выступили парламентарии от разных фракций. Они предлагают расширить действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на владельцев иностранных интернет-ресурсов.

Если сайт попадет под действие этого закона, ему будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Меры можно будет комбинировать.

Генпрокурор сможет присваивать владельцу инфоресурса «дискриминационный» статус, а Роскомнадзор будет вести перечень нарушителей.

Сначала Роскомнадзор направит владельцу платформы предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в указанные сроки ситуация не поменяется, начнут действовать ограничения.

Санкции снимут только после аналогичных мер в адрес России, подчеркивается в проекте.

Ранее знакомый с текстом документа источник сообщил РИА Новости, что решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД, чтобы учитывать все внешнеполитические обстоятельства.

Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE», чьи видео с октября перестали попадать в раздел «В тренды». В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой «ограничить распространение материалов популярного российского автора».

Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1».

Кроме того, несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала «Царьград», информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24». Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан».

Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.

 Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников
Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн
ЮНИСЕФ предупредил о «потерянном поколении» детей
Многодетным семьям дадут 450 тысяч на стройку и ремонт жилья
Названа доля «настоящих мужчин» в России
Замерзший город: во Владивостоке прошел ледяной дождь (фото)
Подмосковный министр обвиняется в продаже леса в Китай на 4 млрд
Чем оснащается современная российская артиллерия (фото)
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Как предотвратить инсульт. Важно знать всем
Почувствовали такую боль в спине - срочно к врачу
Тест на интеллект. Думаешь, наберешь 12 из 14?
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Бей по своим. Коммунисты не поддержали выплаты «детям войны»
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Шепелев показал редкое фото сына от Фриске Платону уже 7 лет
Леди
Навка и Загитова с одинаковыми прическами взбудоражили фанатов Фигуристки примерили похожие бьюти-образы.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь