12:37 (мск), источник: РИА Новости
В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных
Уточняется, что речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов
Авторами документа выступили парламентарии от разных фракций. Они предлагают расширить действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на владельцев иностранных
Генпрокурор сможет присваивать владельцу инфоресурса «дискриминационный» статус, а Роскомнадзор будет вести перечень нарушителей.
Сначала Роскомнадзор направит владельцу платформы предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в указанные сроки ситуация не поменяется, начнут действовать ограничения.
Санкции снимут только после аналогичных мер в адрес России, подчеркивается в проекте.
Ранее знакомый с текстом документа источник сообщил РИА Новости, что решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД, чтобы учитывать все внешнеполитические обстоятельства.
Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения в отношении
Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1».
Кроме того, несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала «Царьград», информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24». Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан».
Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.