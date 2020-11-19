11:20 (мск), источник: Известия
Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
Новейшие и еще недавно секретные артсистемы — в эксклюзивной галерее «Известий».
19 ноября — День ракетных войск и артиллерии. В любом сражении у артиллеристов — особая роль. Больше половины потерь противник несет от их огня. Сегодня в распоряжении российских «богов войны» вооружение на все случаи жизни — от противотанковых пушек и самоходных гаубиц до смертоносных систем залпового огня. «Известиям» первыми удалось ознакомиться с уникальными артиллерийскими системами, которые до недавнего времени были засекречены.