Путин: у граждан есть обоснованные претензии к власти, надо стремиться выполнять обещания

Руководитель службы доложил президенту о том, что приобретение статуса самозанятого позволяет россиянам избежать излишней административной нагрузки.
«Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует, — отреагировал глава государства. — Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики».
Егоров также подчеркнул, что количество самозанятых в стране растет на 5 тыс. человек в день. «Тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые, — заметил он. — С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными — просто, удобно, без лишней административной нагрузки».