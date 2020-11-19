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14:06 (мск), источник: ТАСС

Путин: у граждан есть обоснованные претензии к власти, надо стремиться выполнять обещания

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что у россиян много претензий к властям, причем, как правило, обоснованных. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Источник: Пресс-служба Президента России

Руководитель службы доложил президенту о том, что приобретение статуса самозанятого позволяет россиянам избежать излишней административной нагрузки.

«Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует, — отреагировал глава государства. — Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики».

Егоров также подчеркнул, что количество самозанятых в стране растет на 5 тыс. человек в день. «Тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые, — заметил он. — С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными — просто, удобно, без лишней административной нагрузки».

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