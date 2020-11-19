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20:57 (мск), источник: РБК

Штаб Трампа отозвал иск о пересчете голосов в Мичигане

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа отозвал иск, оспаривающий результаты голосования в штате Мичиган, сообщил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

Источник: Reuters

«Сегодня утром мы отозвали наш иск в Мичигане, так как достигли того, к чему стремились», — заявил он (цитата по Reuters). По словам адвоката, представители президента остановили процедуру официального признания итогов выборов в округе Уэйн «до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный — нет».

Как отмечает Fox 2, о каком именно иске идет речь, неясно, поскольку сторонники Трампа подали несколько заявлений. Одно из них — 11 ноября, в нем говорилось о нарушениях при подсчете голосов. В частности, отмечалось, что наблюдателей от партии республиканцев не допускали до подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Еще один иск был подан 4 ноября, в день голосования, в нем Трамп требовал приостановить подсчет голосов. Заявление отклонили. Также 14 ноября суд отклонил иск о запрете утверждения результатов голосования в городе Детройте.

13 ноября юристы штаба Трампа сами отозвали иск с требованием проверить часть бюллетеней в штате Аризона. Это было сделано после того, как представители президента обнаружили, что он не сможет догнать своего соперника от Демократической партии Джо Байдена по числу голосов, полученных в штате.

Выборы президента США прошли 3 ноября, их официальные итоги до сих пор не подведены: подсчет бюллетеней затянулся в нескольких штатах из-за рекордной явки и голосования по почте. Крупнейшие американские СМИ, основываясь на предварительных результатах подсчета, назвали победителем кандидата от партии демократов Джо Байдена, который набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. Трамп своего поражения на выборах не признал, заявив о нарушениях в ходе голосования со стороны демократов.

По информации Fox News, в Мичигане у Байдена 50,6% голосов, а у действующего главы государства — 47,9%.

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