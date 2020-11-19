Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
13Опасная течь: почему исчезает третий полюс Земли
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
22:05 (мск), источник: РИА Новости

Макрон хочет принять меры для защиты наследия Карабаха

ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха, сообщает Елисейский дворец.

Источник: Reuters

«Президент республики провел сегодня видеоконференцию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — говорится в коммюнике.

«Президент республики обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября. Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности», — говорится в коммюнике.

Макрон также заявил «об усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции и желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников
Штаб Трампа отозвал иск о пересчете голосов в Мичигане
Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса
«Аэрофлот» передаст своей «дочке» все самолеты Superjet
На дне литовского озера нашли средневекового воина с мечом
Минстрой предложил запретить строительство апартаментов
Израильские ученые заявили, что нашли способ борьбы со старением
Здоровье
Врач рассказал о влиянии мата на мозг Ругательство эквивалентно стрессу.
Hi-Tech
Молния-застежка на воде. Японский корабль удивляет своей формой Очень необычный дизайн
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 380
Неисправная электропроводка в квартире. 270
Вы слышали о двух последних автопроисшествиях в Москве? 236
Новости партнеров
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
Предают только свои. Коммунисты выступили против льгот «детям войны»
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Популярные темы на «Детях»
Крик души! Помогите!!! 317
Тоже про подростков 264
Однажды двадцать лет спустя... Угадайка 241
Муж ошарашил новостью о переезде в Крым 165
Леди
Навка и Загитова с одинаковыми прическами взбудоражили фанатов Фигуристки примерили похожие бьюти-образы.
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Виктора Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
В бюджет Москвы заложили помощь жителям и малому бизнесу
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь