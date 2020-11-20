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00:43 (мск), источник: Ведомости

В третий пакет санкций ЕС против Белоруссии попадет близкий к Александру Лукашенко бизнес

19 ноября министры иностранных дел Евросоюза договорились о разработке нового пакета санкций против Белоруссии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов. По словам источников, санкции подготовят в течение нескольких недель, они затронут организации, связанные с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

Это подтвердил и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам Борреля, санкции затронут в том числе и частный бизнес. «Эти санкции должны коснуться не только физических лиц, но и организаций, предпринимателей и фирм. Мы больше не переведем ни единого евро режиму Лукашенко. Все деньги пойдут на развитие гражданского общества Белоруссии через различные неправительственные организации», — заявил он на пресс-конференции 19 октября.

Первый пакет санкций против Белоруссии Евросоюз принял 2 октября, когда в республике уже почти два месяца шли протесты против Лукашенко.

Тогда под санкции попали чиновники, которых Брюссель подозревал в фальсификации президентских выборов 9 августа и насилии над мирными демонстрантами.

Сам Лукашенко попал под санкции 6 ноября с вступлением в силу второго пакета. Тогда ЕС обвинил белорусского лидера в репрессиях против политических оппонентов и мирных манифестантов, а также в запугивании журналистов. В новом списке помимо Лукашенко оказался его старший сын Виктор и еще 13 лиц — среди них глава администрации Лукашенко Игорь Сергиенко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и председатель КГБ Иван Тертель. Всем фигурантам списка запретили въезд в Евросоюз, их активы на территории объединения подлежат заморозке.

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Как отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, новый список санкций от Брюсселя был вполне ожидаем. При этом вряд ли такие меры повлияют на Лукашенко и его политический курс, а серьезного ущерба белорусской экономике от них тоже ожидать не стоит, отмечает Тимофеев. Также он заметил, что ударить по белорусской экономике могли бы санкции ЕС и Вашингтона против крупных белорусских предприятий, однако европейские политики не хотят идти на такой шаг. Они опасаются, что применение более жестких мер в отношении Минска еще сильнее толкнет его в объятия России.

«Пока что это все персональные, блокирующие, визовые санкции, которые значительного ущерба экономике Белоруссии не наносят и не могут быть серьезными средствами для того, чтобы сменить политический курс», — считает Тимофеев.

При этом эксперт отметил, что крупнейшие белорусские предприятия государственные, поэтому не совсем понятно, кого Боррель имеет в виду под «частным бизнесом».

Попадающие под санкции организации, связанные с Лукашенко, скорее всего, являются силовыми ведомствами и правительственными структурами Белоруссии, подчеркнул Тимофеев.

«Санкционная политика ЕС — это сигнал, что Брюссель недоволен происходящим в Белоруссии, расценивает это как ухудшение ситуации, показывает, что дальше могут быть более жесткие меры. Они [европейские политики] давали предупредительные выстрелы, сейчас дали предупредительную очередь», — описывает эксперт политику ЕС.

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Тимофеев также полагает, что в ближайшее время не стоит ждать более жестких санкций от ЕС: «Для более жестких мер требуется новый внутриполитический кризис в Белоруссии. В текущих условиях я не думаю, что они пойдут на блокирование системообразующих белорусских предприятий». По словам бывшего сотрудника спецслужб, в Белоруссии есть несколько крупных по местным меркам частных бизнесменов, «назначенных» Лукашенко на свои должности, возможно, под санкции попадет кто-то из них.

По словам ведущего эксперта аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, санкции ЕС меняются не качественно, а количественно — пополняется список чиновников, которые виновны в нарушении прав человека.

«Влияние таких санкций на режим Лукашенко минимальное. Это комариный укус для режима, и пока на более масштабные экономические санкции Евросоюз не готов. Во-первых, экономические санкции — это оружие обоюдоострое. Во-вторых, ЕС опасается, чтобы эти санкции не загнали Белоруссию окончательно в Россию», — соглашается Карбалевич. Он также указывает, что санкции 2020 г. все еще мягче, чем санкции 2011 г., введенные после репрессий Лукашенко, последовавших за выборами президента в 2010 г., которые по своему масштабу были на несколько порядков меньше, чем сейчас.

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