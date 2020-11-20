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00:33 (мск), источник: Коммерсантъ

На месте гибели российского экипажа в Армении установят памятник

В Армении на месте гибели членов экипажа российского вертолета Ми-24, который был сбит азербайджанскими военными, установят памятник. Об этом сообщил председатель международного гуманитарного фонда «Мир» Андраник Никогосян.

Источник: РИА Новости/МЧС Армении

«На территории Армении есть несколько братских могил, где покоятся русские солдаты, воевавшие с персидскими и турецкими войсками в XIX веке. Наш фонд следит за состоянием этих монументов, занимается восстановлением памятников русским солдатам. Это наш священный долг перед будущими поколениями. Место гибели экипажа российского вертолета также должно быть увековечено для потомков», — приводит слова господина Никогосяна пресс-служба фонда (цитата по «Интерфаксу»).

Вертолет был сбит 9 ноября в воздушном пространстве Армении. Он сопровождал автоколонну российской военной базы рядом с населенным пунктом Ерасх недалеко от границы Армении и Азербайджана. Погибли два человека, один получил ранения.

Азербайджан признал вину и заявил, что вертолет сбили по ошибке. Президент России Владимир Путин наградил российских военных орденами Мужества.

Лидеры России, Армении и Азербайджана позднее сообщили о подписании соглашения о прекращении огня в Карабахе.

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17 ноября© Ньюстюб
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