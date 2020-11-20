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04:18 (мск), источник: Известия

Байден не счел нужным применение санкций и пошлин в отношении КНР

Объявивший себя победителем президентских выборов в США демократ Джо Байден полагает, что у Вашингтона нет необходимости ужесточать санкции в отношении КНР и вводить новые пошлины на китайские товары.

Источник: AFP 2020

Об этом он заявил в четверг, 19 ноября, на пресс-конференции в городе Уилмингтон (штат Делавэр) после совещания в режиме видеоконференции с членами исполнительного комитета Национальной ассоциации губернаторов США. Запись выступления размещена в Twitter-аккаунте политика.

«Задача заключается не в том, чтобы наказывать Китай, а в том, чтобы Китай понял, что ему следует играть по правилам», — заметил Байден.

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Демократ также добавил, что США вновь присоединятся к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первый же день работы его администрации. При этом он уверен в необходимости реформы ВОЗ.

По словам Байдена, Соединенные Штаты и их союзники должны согласовать единое понимание правил, которые должен соблюдать и Китай.

«Нам придется разбираться не только с нынешней пандемией, но и разработать план борьбы со следующей. Сама идея о том, что вирус исчезнет сам собой, является иррациональной», — добавил он.

22 октября, во время теледебатов с действующим президентом страны Дональдом Трампом в Нэшвилле, Байден заявил, что в случае победы на выборах намерен добиться от Китая соблюдения международных норм.

Демократ отметил, что намерен заставить Китай «играть по международным правилам», в отличие от того, что сделал его соперник. Кандидат от демократов подчеркнул, что политика Трампа стала причиной того, что дефицит в торговле с Китаем только вырос, а не уменьшился.

30 октября бывший госсекретарь США Джордж Шульц заявил, что из-за действий администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон практически со всеми странами мира находится во враждебных отношениях, а с РФ и Китаем балансирует на грани второй холодной войны.

13 ноября Пекин поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с избранием на посты президента и вице-президента США.

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