02:42 (мск), источник: ТАСС
Штаб Байдена назвал абсурдными заявления Джулиани о массовых фальсификациях на выборах
Адвокат Дональда Трампа ранее обвинил Демократическую партию в применении централизованной схемы различных подтасовок.
«Очередной спектакль [адвоката Трампа] Руди Джулиани, как всегда бывает во время его выступлений, раскрыл абсурдность утверждений Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, уже полностью опровергнутых, — отметил представитель демократа Майк Гуин. — Целый ряд судов, официальных лиц обеих партий и даже администрации Трампа подтвердил, что утверждения о масштабных фальсификациях на выборах являются исключительно ложными».
«На самом деле это признали и юристы Трампа в документах, поданных в суд, и в ответ на прямые вопросы судей», — полагает Гуин. Он выразил уверенность в том, что Байден одержал победу.
Джулиани в четверг обвинил Демократическую партию США и Байдена в применении централизованной схемы различных подтасовок. Адвокат также раскритиковал прессу в США за необъективное отношение к Трампу и республиканцам.
Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее действующий президент не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды с требованием пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.