Главу британского МВД уличили в издевательстве над подчиненными

Расследование было проведено под руководством советника по министерским стандартам Алекса Аллана после того, как в СМИ появились обвинения против Пател в запугивании подчиненных, унижениях и необоснованных придирках во время работы. Описывался случай, когда один из сотрудников МВД, работавший всю ночь для предотвращения вывозного авиарейса, упал в обморок после общения с министром.
Обвинения в адрес Пател привели к отставке постоянного секретаря МВД Филипа Рутнэма, который позже подал в суд на правительство за необоснованное увольнение.
В докладе Аллана, выдержки из которого приводит издание, говорится, что поведение Пател попадает под определение издевательств.
Газета сообщает, что 20 ноября премьер-министр Борис Джонсон выступит в защиту Пател, а сама она принесет извинения за нарушение «высоких стандартов поведения». В частности, утверждается, что Джонсон не станет призывать к отставке главы МВД, в качестве оправдания Пател он назовет ее действия непреднамеренными. Кроме того, глава правительства собирается выступить с критикой подчиненных министра за то, что они не высказали свои обвинения до того, как те стали достоянием общественности.
Эксперты, опрошенные The Times, сообщили, что попытки Джонсона оправдать Пател могут подорвать его авторитет, поскольку он является арбитром соблюдения министерского кодекса.
Летом 2020 года исследовательский центр Opinium сообщал, что рейтинг одобрения работы Джонсона населением упал до рекордно низкой отметки в 37%. С середины апреля он упал на 17%.
Снижение рейтинга премьер-министра авторы исследования связывают с недовольством жителей действиями властей во время пандемии коронавирусной инфекции. Половина опрошенных британцев считает, что правительство слабо отреагировало на кризис, вызванный заболеванием.