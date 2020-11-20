Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
24Умер Армен Джигарханян
06:53 (мск), источник: РБК

Главу британского МВД уличили в издевательстве над подчиненными

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател нарушила этический кодекс и не соответствовала стандартам, предъявляемым к членам кабмина. Это показало расследование, проведенное британским правительством, пишет The Times.

Источник: AFP 2020

Расследование было проведено под руководством советника по министерским стандартам Алекса Аллана после того, как в СМИ появились обвинения против Пател в запугивании подчиненных, унижениях и необоснованных придирках во время работы. Описывался случай, когда один из сотрудников МВД, работавший всю ночь для предотвращения вывозного авиарейса, упал в обморок после общения с министром.

Читайте также
«Оборона — превыше всего». Борис Джонсон объявил о рекордных инвестициях в ВПК

Обвинения в адрес Пател привели к отставке постоянного секретаря МВД Филипа Рутнэма, который позже подал в суд на правительство за необоснованное увольнение.

В докладе Аллана, выдержки из которого приводит издание, говорится, что поведение Пател попадает под определение издевательств.

Газета сообщает, что 20 ноября премьер-министр Борис Джонсон выступит в защиту Пател, а сама она принесет извинения за нарушение «высоких стандартов поведения». В частности, утверждается, что Джонсон не станет призывать к отставке главы МВД, в качестве оправдания Пател он назовет ее действия непреднамеренными. Кроме того, глава правительства собирается выступить с критикой подчиненных министра за то, что они не высказали свои обвинения до того, как те стали достоянием общественности.

Эксперты, опрошенные The Times, сообщили, что попытки Джонсона оправдать Пател могут подорвать его авторитет, поскольку он является арбитром соблюдения министерского кодекса.

Летом 2020 года исследовательский центр Opinium сообщал, что рейтинг одобрения работы Джонсона населением упал до рекордно низкой отметки в 37%. С середины апреля он упал на 17%.

Снижение рейтинга премьер-министра авторы исследования связывают с недовольством жителей действиями властей во время пандемии коронавирусной инфекции. Половина опрошенных британцев считает, что правительство слабо отреагировало на кризис, вызванный заболеванием.

 Врач сообщил о работе больницы в Коммунарке после ЧП
Каким будет 2021 год: четыре предсказания Билла Гейтса
В новый пакет санкций ЕС попадет близкий к Лукашенко бизнес
Пересчет голосов в штате Джорджия подтвердил победу Байдена
Байден не видит нужды в санкциях и пошлинах в отношении КНР
Минстрой предложил запретить строительство апартаментов
На дне литовского озера нашли средневекового воина с мечом
«Аэрофлот» передаст своей «дочке» все самолеты Superjet
В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе
Hi-Tech
Молния-застежка на воде. Японский корабль удивляет своей формой Очень необычный дизайн
Новости партнеров
Тотальный локдаун. Covid-19: как в мире закрывают бары, кафе и целые города
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Жители столицы – главный ресурс и ценность Москвы
Популярные темы на «Детях»
Крик души! Помогите!!! 366
Однажды двадцать лет спустя... Угадайка 249
Отношения с мужчиной 201
Если тест на ковид пришел отрицательынй, а человеку необходим стационар? 109
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь