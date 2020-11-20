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07:04 (мск), источник: Forbes

Пересчет голосов в штате Джорджия подтвердил победу Байдена

После пересчета голосов, отданных на президентских выборах в штате Джорджия, с перевесом в 12 284 голоса побеждает кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Источник: AFP 2020

Результаты повторной обработки более 5 млн избирательных бюллетеней из 150 округов опубликовал на своем сайте вице-губернатор (госсекретарь) Джорджии Брэд Раффенспергер.

По опубликованным данным, республиканец Дональд Трамп набрал 2 462 857 голосов, Байден — 2 475 141. Преимущество демократа составило 12 284 голоса.

По итогам первичного подсчета голосов Байден набирал на 12 780 голосов больше своего соперника.

«Первый в истории Джорджии полный аудит подтвердил, что новая система обработки бумажных бюллетеней точно подсчитала и передала результаты», — отметил Раффенспергер, который представляет Республиканскую партию. По его словам, пересчет голосов «подтвердил имя победителя и должен укрепить доверие избирателей к полученным результатам».

В первые дни после выборов в Джорджии (16 голосов выборщиков кандидату, который победит) лидировал Трамп, однако по мере обработки бюллетеней его отрыв от Байдена постепенно сокращался, а 6 ноября демократ вырвался вперед. Однако слишком маленький разрыв (0,3%) позволил потребовать пересчета голосов.

Официального итоги выборов в Джорджии должны быть подведены 20 ноября. Если разрыв между кандидатами окажется менее 0,5%, то за республиканцами останется право на еще один пересчет голосов, с помощью сканеров для быстрой обработки бюллетеней, а не вручную, пишет The New York Times.

Выборы президента в США прошли 3 ноября. По последним подсчетам американской прессы, Байден набирает 306 голосов выборщиков, Трамп — 232 голоса. Для победы необходимо 270 голосов. Голосование выборщиков пройдет 14 декабря. Трамп отказывается признавать свое поражение и намерен оспаривать итоги выборов в суде. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Трампу, президент США намерен с помощью высокопоставленных членов Республиканской партии добиться пересмотра голосов выборщиков в свою пользу в таких штатах, как Мичиган и Пенсильвания.

Джозеф Байден, опередивший Дональда Трампа при голосовании на президентских выборах 3 ноября, заявил, что подаст иск к администрации президента, которая до сих пор не признала его избранным президентом. Это потребует много времени, но будет сделано, если с республиканцами не удастся договориться о взаимодействии, сказал Байден на пресс-конференции в четверг.

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