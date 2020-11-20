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10:11 (мск), источник: ТАСС

Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Их функции передали Минцифры.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Правительство переименовало Минкомсвязи

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, их функции переданы Минцифры РФ. Указ главы государства опубликован в пятницу на сайте Кремля.

«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», — говорится в документе.

Решение принято «в целях совершенствования государственного управления» в данной сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.

При этом устанавливается, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ является правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Президент также поручил правительству обеспечить в установленные законодательством сроки проведение ликвидационных процедур, определить численность Минцифры в связи с передачей ему функций упраздняемых агентств, обеспечить непрерывность осуществления передаваемых функций. Кабмин должен обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов, представить предложения по приведению актов главы государства в соответствие с данным указом и привести в соответствие с ним свои акты.

«Установить, что в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — отмечается в указе.

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