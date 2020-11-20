10:11 (мск), источник: ТАСС
Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Их функции передали Минцифры.
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, их функции переданы Минцифры РФ. Указ главы государства опубликован в пятницу на сайте Кремля.
«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», — говорится в документе.
Решение принято «в целях совершенствования государственного управления» в данной сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.
Президент также поручил правительству обеспечить в установленные законодательством сроки проведение ликвидационных процедур, определить численность Минцифры в связи с передачей ему функций упраздняемых агентств, обеспечить непрерывность осуществления передаваемых функций. Кабмин должен обеспечить решение организационных, финансовых,
«Установить, что в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации находится Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — отмечается в указе.