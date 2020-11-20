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11:40 (мск), источник: РИА Новости

Алиев заявил, что конфликт в Карабахе остался позади

БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт «остался позади».

Источник: Reuters
Справка
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«Итак, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается позади, это отмечают и международные эксперты. Азербайджан, добившись блестящей победы на поле боя, добился своего и на политической арене», — заявил Алиев в своем обращении к народу в пятницу.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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