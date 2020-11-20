14:11 (мск), источник: РИА Новости
Песков прокомментировал конфликт из-за портретов Путина и Пушкина
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
В четверг Znak.com со ссылкой на муниципальных депутатов Никиту Юферева и Диану Серую сообщил, что в
Сами депутаты пояснили суть конфликта: они хотят, чтобы в совете висел портрет поэта Александра Пушкина, но, когда они покидают зал заседаний, сотрудники администрации вешают на это место портрет Путина. Обнаружив в очередной раз пропажу портрета Пушкина, депутат Юферев, как он сам написал в объяснении, порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина», потому что «был зол».
«Разумеется, вряд ли мы можем
«Хочется только посоветовать им повесить и Путина, и Пушкина и успокоиться на этом. Столько важных вопросов, которыми надо заниматься, которые, наверное, поважнее будут. Хотелось бы порекомендовать это», — добавил представитель Кремля.
На вопрос о том, стоит ли на фоне таких инцидентов вообще отказаться от традиции размещать портреты Путина и выпустить отдельные разъяснения на этот счет, Песков отметил: «Если это произошло в