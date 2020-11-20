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14:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

Война в Карабахе: армия Азербайджана вошла в Агдамский район

Министерство обороны Азербайджана подтвердило, что подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, большую часть которого до недавнего обострения карабахского конфликта контролировала Армения. Азербайджан вернул себе эту территорию согласно подписанному недавно трехстороннему мирному договору по Нагорному Карабаху.

Источник: Reuters

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября», — сказано в сообщении минобороны.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны и вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев. Армения согласилась вернуть Азербайджану контроль над несколькими районами, включая Агдамский.

«Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы», — сказал Алиев в обращении нации, которое транслируется всеми азербайджанскими телеканалами. Он напомнил, что Агдамский район был самым населенным среди тех, что были затронуты карабахским конфликтом: раньше там жили около 143 тыс. азербайджанцев.

Алиев пообещал, что власти Азербайджана привлекут иностранных специалистов и в короткие сроки восстановят инфраструктуру района. Тем, кто вернется, будет оказана материальная помощь, пообещал он.

В Ереване в свою очередь также сообщают, что после подписания мирного соглашения из региона были вынуждены бежать тысячи армян.

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Трехстороннее соглашение

Первый вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в споре за территории Нагорного Карабаха произошел в 1992−94 годах. Тогда Баку утратил контроль над регионом, на его части была провозглашена Нагорно-Карабахская республика — это образование остается никем не признанным, Азербайджан считает эти территории оккупированными.

Конфликт обострился снова летом этого года, а в сентябре перешел в фазу активных боевых действий. С обеих сторон погибли тысячи человек, в том числе мирные жители.

Мирный договор был подписан после того, как Азербайджан добился значительных военных успехов, заняв многие районы, которые ранее контролировала армянская сторона, в том числе стратегически важный город Шуша (армяне называют его Шуши).

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Согласно документу, до 20 ноября Азербайджан должен получить контроль над Агдамским районом. При этом к 25 ноября ему должен перейти Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Трехстороннее соглашение между Баку, Ереваном и Москвой также предполагает, что теперь территории вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах и Армению, будут охраняться российскими миротворцами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что подписывал это соглашение с тяжелым сердцем и настаивал, что единственной альтернативой мирному договору была бы потеря всего Карабаха. В Ереване люди вышли на улицы, протестуя против его решения.

Накануне один из генералов армянской армии Мовсес Акопян обвинил руководство страны и армии во лжи, грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, а также отсутствии стратегии и тактики.

В пятницу утром общественное телевидение Армении сообщило со ссылкой на свои источники, что министр обороны страны Давид Тоноян подал в отставку.

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