В России запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей

Он отметил, что кабмин уже давно работал по этому вопросу и все обсудил, но пандемия внесла свои коррективы.
«У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей. Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства, грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек».
Определять нуждающиеся семьи будут на основе данных государственных информационных систем.
Сначала проект заработает в Нижегородской области и в Татарстане. Отвечать за это будут Федеральная налоговая служба, Министерство труда, Минэкономразвития, Министерство финансов, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Премьер поручил ведомствам координировать свои действия, чтобы затем оценить возможность расширения программы на остальные регионы:
У ФНС есть для этого хорошая база и опыт, есть возможность создавать реестр населения со всеми информационными ресурсами, сопутствующими этой задаче.
Реализовать проект планируют в три этапа.
«Первый этап — это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах», — сказал премьер.
На завершающем этапе все сведения предстоит проанализировать и выработать предложения по оценке нуждаемости и созданию системы адресной поддержки, заключил Мишустин.