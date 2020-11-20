Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
15:00 (мск), источник: РИА Новости

В России запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей

ДУБНА, 20 ноя — РИА Новости. Правительство до конца года запустит пилотный проект по определению нуждающихся семей и оказанию им адресной поддержки, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании по социальной сфере.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что кабмин уже давно работал по этому вопросу и все обсудил, но пандемия внесла свои коррективы.

«У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей. Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства, грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек».

Определять нуждающиеся семьи будут на основе данных государственных информационных систем.

Сначала проект заработает в Нижегородской области и в Татарстане. Отвечать за это будут Федеральная налоговая служба, Министерство труда, Минэкономразвития, Министерство финансов, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Премьер поручил ведомствам координировать свои действия, чтобы затем оценить возможность расширения программы на остальные регионы:

У ФНС есть для этого хорошая база и опыт, есть возможность создавать реестр населения со всеми информационными ресурсами, сопутствующими этой задаче.

Реализовать проект планируют в три этапа.

«Первый этап — это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах», — сказал премьер.

На завершающем этапе все сведения предстоит проанализировать и выработать предложения по оценке нуждаемости и созданию системы адресной поддержки, заключил Мишустин.

 Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников
Конфликт в Карабахе: армия Азербайджана вошла в Агдамский район
Гейтс пообещал плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода
Новый смертельный для человека вирус выявили в Боливии
Сотрудники баров и клубов в России массово лишились работы
В США впервые показали окаменелости двух сражающихся динозавров
Фото: 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности
Hi-Tech
Как живет российская деревня на Марсе (видео) Стеб и отличная графика
Горячие темы на Авто
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 389
Неисправная электропроводка в квартире. 270
Давайте о достижениях РФ! Сколько можно критиковать и жаловаться? 259
Вы слышали о двух последних автопроисшествиях в Москве? 245
Кино
Опубликованы новые фото Анджелины Джоли в образе Королевы Червей Актриса сыграла в новой киносказке
Новости партнеров
Классовая борьба. КПРФ не поддержала льготы «детям войны»
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Откуда не ждали: КПРФ выступили против выплат «детям войны»
Gnezdo.ru
Диета Гурченко, с которой она худела всю жизнь
Алсу показала своих детей неземной красоты
Великая королева Виктория: всё ли вы знаете о ней?
Пророчества Мессинга о России сбываются
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
Классовая борьба. КПРФ не поддержала льготы «детям войны»
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь