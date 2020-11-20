Выборы президента США: Трамп не сдается, несмотря на новые поражения в судах и победу Байдена в Джорджии
Ручной пересчет нескольких миллионов бюллетеней, поданных на выборах президента США в штате Джорджия, подтвердил победу Джо Байдена, хотя и с несколько меньшим преимуществом. Тем временем президент Дональд Трамп, пытающийся оспорить результаты голосования и заявляющий о массовых нарушениях в проигранных им штатах, терпит все новые поражения в судах.
Джо Байден должен стать президентом 20 января 2021 года | Источник:Reuters
В общенациональном масштабе Байден получил примерно на 5,9 млн голосов больше, чем Трамп. В коллегии выборщиков, которая должна собраться 14 декабря, ожидаемое соотношение составит 306:232.
Президент Трамп при этом считает, что демократы украли у него победу на президентских выборах, и продолжает попытки поменять результаты выборов. Его штаб заявляет о фальсификациях при голосовании и подсчете голосов, но не приводит весомых доказательств. Утверждения Трампа неоднократно опровергали американские суды, избирательные комиссии, власти штатов (в том числе республиканские), и даже назначенные самим президентом сотрудники правительственных агентств США.
После инаугурации 20 января Байден официально станет 46-м президентом США (фактически 45-м, поскольку избиравшийся два раза с перерывом Гровер Кливленд считается одновременно 22-м и 24-м).
Как считали голоса в Джорджии
Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер (выборное должностное лицо, отвечающее, в том числе, за организацию выборов) огласил итоги полного ручного пересчета в четверг вечером.
Разрыв между кандидатами в Джорджии составил меньше половины процента | Источник:EPA
Окончательный итог подтвердил перевес в 12284 голоса в пользу Байдена, или чуть меньше половины процента.
«Первый в истории Джорджии всеобщий аудит подтвердил, что новая система голосования в нашем штате, основанная на защищенных бумажных бюллетенях, сработала с высокой точностью», — заявил Раффенспергер, сам принадлежащий к Республиканской партии.
«Нужно поблагодарить за проделанную большую работу сотрудников окружных и местных избирательных комиссий, которые в столь короткий срок справились c ответственной задачей», — сказал он.
Выявленная погрешность ни в одном из округов не превысила 0,73% голосов.
Старший советник предвыборного штаба Трампа Дженна Эллис заявила, что аудит в Джорджии «закончился, как мы и ожидали». По ее словам, как и в первый раз, были учтены «незаконные бюллетени».
Доказательств она не представила, а технический менеджер избирательной системы штата Гэбриел Стерлинг, также республиканка, в четверг заявила телеканалу Си-эн-эн, что никаких незаконных бюллетеней не было.
«Одна из главных претензий состояла в том, что эти машины каким-то образом теряют или подменяют бюллетени. Они такого не делали, по крайней мере, в Джорджии. Мы доказали это», — сказала она.
В ходе проверки были обнаружены порядка шести тысяч неучтенных бюллетеней в округе Флойд, где большинство избирателей голосуют за Республиканскую партию.
Это несколько сократило первоначально объявленное преимущество Байдена, но случилось это из-за непреднамеренной человеческой ошибки. Один местный менеджер, отвечавший за организацию выборов, был уволен.
Что говорил Байден?
После видеоконференции с губернаторами, посвященной борьбе с коронавирусом, кто-то спросил Байдена, что он думает о неуступчивости предшественника.
Джо Байден заявил, что большинство американцев считают результаты состоявшихся выборов легитимными | Источник:Reuters
«Я думаю, что американцы столкнулись с невероятной безответственностью, — сказал Байден. — То, что он делает, — возмутительно. Он посылает вреднейшие сигналы остальному миру насчет того, как функционирует наша демократия. Он войдет в историю как один из самых безответственных президентов».
К критике Трампа присоединились некоторые республиканцы.
«Трудно представить худшее поведение со стороны действующего президента Америки. Не сумев обосновать в судах свои обвинения в мошенничестве и заговоре, президент перешел к открытому давлению на официальных лиц на уровне штатов и на местах с целью извратить волю граждан», — написал в «Твиттере» республиканский сенатор Митт Ромни, в 2012 году проигравший президентские выборы Бараку Обаме.
Поражения в судах
В течение нескольких часов в четверг сторонники Дональда Трампа проиграли судебные дела сразу в трех штатах — Джорджии, Аризоне и Пенсильвании.
Мичиган — один из штатов, где Трамп надеется получить победу, несмотря на результаты голосования | Источник:Reuters
Комментируя эти новости на пресс-конференции в четверг, юридический советник Дональда Трампа Руди Джулиани вновь говорил о якобы имевших место подтасовках и обвинил СМИ в «патологической иррациональной ненависти» к своему патрону.
Что еще может предпринять Трамп?
В некоторых штатах, где Байден выиграл с незначительным перевесом, в законодательных собраниях доминируют республиканцы. Один из вариантов, по поводу которых строят предположения американские СМИ, состоит в том, что Трамп попытается убедить этих депутатов, вопреки решению избирателей, назначить в коллегию лояльных ему выборщиков.
В пятницу он пригласил в Белый дом депутатов-республиканцев из штата Мичиган, намекнув на какую-то новую тактику.
В подавляющем большинстве штатов представляющие его выборщики обязаны проголосовать в коллегии так, как большинство избирателей данного штата.
В федеральном законе содержится упоминание о том, что законодательное собрание штата может назначить выборщиков по своей воле, если население «не смогло определиться».
Однако доказать это при отсутствии подтвержденных фактов масштабного мошенничества сложно, а попытка перечеркнуть волеизъявление граждан наверняка породит массовое возмущение.
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