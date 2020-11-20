Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
11Лаваш, пиво и старые заводы
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
20:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Выборы президента США: Трамп не сдается, несмотря на новые поражения в судах и победу Байдена в Джорджии

Ручной пересчет нескольких миллионов бюллетеней, поданных на выборах президента США в штате Джорджия, подтвердил победу Джо Байдена, хотя и с несколько меньшим преимуществом. Тем временем президент Дональд Трамп, пытающийся оспорить результаты голосования и заявляющий о массовых нарушениях в проигранных им штатах, терпит все новые поражения в судах.

Джо Байден должен стать президентом 20 января 2021 года | Источник: Reuters

Сообщение о результатах пересчета голосов в Джорджии стало подарком Джо Байдену, отмечающему в пятницу 78-й день рождения.

В общенациональном масштабе Байден получил примерно на 5,9 млн голосов больше, чем Трамп. В коллегии выборщиков, которая должна собраться 14 декабря, ожидаемое соотношение составит 306:232.

Президент Трамп при этом считает, что демократы украли у него победу на президентских выборах, и продолжает попытки поменять результаты выборов. Его штаб заявляет о фальсификациях при голосовании и подсчете голосов, но не приводит весомых доказательств. Утверждения Трампа неоднократно опровергали американские суды, избирательные комиссии, власти штатов (в том числе республиканские), и даже назначенные самим президентом сотрудники правительственных агентств США.

После инаугурации 20 января Байден официально станет 46-м президентом США (фактически 45-м, поскольку избиравшийся два раза с перерывом Гровер Кливленд считается одновременно 22-м и 24-м).

Как считали голоса в Джорджии

Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер (выборное должностное лицо, отвечающее, в том числе, за организацию выборов) огласил итоги полного ручного пересчета в четверг вечером.

Разрыв между кандидатами в Джорджии составил меньше половины процента | Источник: EPA

Окончательный итог подтвердил перевес в 12284 голоса в пользу Байдена, или чуть меньше половины процента.

«Первый в истории Джорджии всеобщий аудит подтвердил, что новая система голосования в нашем штате, основанная на защищенных бумажных бюллетенях, сработала с высокой точностью», — заявил Раффенспергер, сам принадлежащий к Республиканской партии.

Проект «Прорыв»
Когда появится «топливо будущего»

«Нужно поблагодарить за проделанную большую работу сотрудников окружных и местных избирательных комиссий, которые в столь короткий срок справились c ответственной задачей», — сказал он.

Выявленная погрешность ни в одном из округов не превысила 0,73% голосов.

Старший советник предвыборного штаба Трампа Дженна Эллис заявила, что аудит в Джорджии «закончился, как мы и ожидали». По ее словам, как и в первый раз, были учтены «незаконные бюллетени».

Доказательств она не представила, а технический менеджер избирательной системы штата Гэбриел Стерлинг, также республиканка, в четверг заявила телеканалу Си-эн-эн, что никаких незаконных бюллетеней не было.

«Одна из главных претензий состояла в том, что эти машины каким-то образом теряют или подменяют бюллетени. Они такого не делали, по крайней мере, в Джорджии. Мы доказали это», — сказала она.

В ходе проверки были обнаружены порядка шести тысяч неучтенных бюллетеней в округе Флойд, где большинство избирателей голосуют за Республиканскую партию.

Это несколько сократило первоначально объявленное преимущество Байдена, но случилось это из-за непреднамеренной человеческой ошибки. Один местный менеджер, отвечавший за организацию выборов, был уволен.

Что говорил Байден?

После видеоконференции с губернаторами, посвященной борьбе с коронавирусом, кто-то спросил Байдена, что он думает о неуступчивости предшественника.

Джо Байден заявил, что большинство американцев считают результаты состоявшихся выборов легитимными | Источник: Reuters
Справка
Дональд Трамп отказался передавать власть Джо Байдену

«Я думаю, что американцы столкнулись с невероятной безответственностью, — сказал Байден. — То, что он делает, — возмутительно. Он посылает вреднейшие сигналы остальному миру насчет того, как функционирует наша демократия. Он войдет в историю как один из самых безответственных президентов».

К критике Трампа присоединились некоторые республиканцы.

«Трудно представить худшее поведение со стороны действующего президента Америки. Не сумев обосновать в судах свои обвинения в мошенничестве и заговоре, президент перешел к открытому давлению на официальных лиц на уровне штатов и на местах с целью извратить волю граждан», — написал в «Твиттере» республиканский сенатор Митт Ромни, в 2012 году проигравший президентские выборы Бараку Обаме.

Поражения в судах

В течение нескольких часов в четверг сторонники Дональда Трампа проиграли судебные дела сразу в трех штатах — Джорджии, Аризоне и Пенсильвании.

Мичиган — один из штатов, где Трамп надеется получить победу, несмотря на результаты голосования | Источник: Reuters
Видео
В шести штатах США по-прежнему не объявили победителя на выборах

В Джорджии было отклонено требование местных республиканцев приостановить официальное объявление результатов пересчета голосов, причем решение вынес судья, которого сам Трамп год назад и назначил.

В Аризоне отделению Республиканской партии не удалось добиться пересчета голосов в округе Марикопа, включающем столицу и крупнейший город штата Феникс.

В Пенсильвании Верховный суд штата отказался признать недействительными около двух тысяч бюллетеней, присланных по почте.

Справка
Не только коронавирус: пять причин победы Джо Байдена на выборах в США

Комментируя эти новости на пресс-конференции в четверг, юридический советник Дональда Трампа Руди Джулиани вновь говорил о якобы имевших место подтасовках и обвинил СМИ в «патологической иррациональной ненависти» к своему патрону.

Что еще может предпринять Трамп?

В некоторых штатах, где Байден выиграл с незначительным перевесом, в законодательных собраниях доминируют республиканцы. Один из вариантов, по поводу которых строят предположения американские СМИ, состоит в том, что Трамп попытается убедить этих депутатов, вопреки решению избирателей, назначить в коллегию лояльных ему выборщиков.

В пятницу он пригласил в Белый дом депутатов-республиканцев из штата Мичиган, намекнув на какую-то новую тактику.

В подавляющем большинстве штатов представляющие его выборщики обязаны проголосовать в коллегии так, как большинство избирателей данного штата.

В федеральном законе содержится упоминание о том, что законодательное собрание штата может назначить выборщиков по своей воле, если население «не смогло определиться».

Однако доказать это при отсутствии подтвержденных фактов масштабного мошенничества сложно, а попытка перечеркнуть волеизъявление граждан наверняка породит массовое возмущение.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Как азербайджанцы возвращаются к миру после войны в Карабахе
Джорджия подтвердила победу Байдена. Трамп терпит поражения в судах, но ...
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Гейтс пообещал плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода
Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID
Прокуратура запросила для Шестуна 20 лет колонии
180-сантиметровый британец встал во весь рост в придорожной яме
Фото: 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Новый смертельный для человека вирус выявили в Боливии
Здоровье
Ученые зарегистрировали передачу вируса Чапаре от человека к человеку Он может быть очень опасен.
Горячие темы на Авто
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 407
Давайте о достижениях РФ! Сколько можно критиковать и жаловаться? 350
Неисправная электропроводка в квартире. 270
Вы слышали о двух последних автопроисшествиях в Москве? 247
Новости партнеров
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Чаще всего вирусом заболевают пожилые москвичи
Тотальный локдаун. Covid-19: как в мире закрывают бары, кафе и целые города
Популярные темы на «Детях»
идеи 127
С понедельника на дистанционку 126
Идеи подарков детям на НГ 110
Новый год в россии 87
Новости партнеров
Что ждет Москву? Коронавирус снова парализовал жизнь многих мировых столиц
И такое бывает: КПРФ не поддержали законопроект о «детях войны»
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь