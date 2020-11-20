Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 ноябряВсемирный день телевидения, трагедия в Риге, первый полет на воздушном шаре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
24Умер Армен Джигарханян
20 ноября, источник: Ведомости

Путин заявил о невозможности испортить уже испорченные отношения с США

Испорченные отношения испортить нельзя, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1», комментируя российско-американские отношения.

Источник: РИА "Новости"

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — цитирует «РИА Новости» Путина.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет хорошо, если он наладит отношения с Россией. Во время предыдущей предвыборной гонки в 2016 г. Трамп уже говорил о надежде «поладить» с Россией.

Читайте также
Выборы президента США: Трамп не сдается, несмотря на новые поражения в судах и победу Байдена в Джорджии

При этом оппоненты обвиняли его в слишком хороших отношениях с Москвой, а также утверждали, что он пришел к власти благодаря «вмешательству России», что впоследствии было опровергнуто.

За время президентства Трампа санкционное давление США на Россию только усилилось. Более того, США начали активно противодействовать строительству «Северного потока — 2» и экспорту оружия из России, также американцы поставляли оружие Украине.

В США состоялись выборы президента 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса.

В настоящее время команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытаются оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Санта Клаусы готовятся к Рождеству в пандемию. Фотогалерея
Group-IB признала «Яндекс» главным источником трафика на пиратские видеоресурсы
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Швецию накрыла вторая волна COVID-19
Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья
180-сантиметровый британец встал во весь рост в придорожной яме
Фото: 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID
Hi-Tech
Что на самом деле выходит из труб ТЭЦ Разбираемся что за белые облака выходят из конусных труб тепловых электростанций
Горячие темы на Авто
Давайте о достижениях РФ! Сколько можно критиковать и жаловаться? 374
Ковидику исполнился годик! 181
Хочу к вопросу подойти глобально -- 172
Неужели стыдно стало? 163
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Дети
Жена Константина Эрнста рассказала, как рождение сына изменило ее жизнь У супругов также есть две дочери.
Леди
Новое фото 74-летней матери Преснякова произвело фурор в сети Артистка восхитила сеть молодостью и красотой
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь