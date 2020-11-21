Байден объявил сбор средств для его переходной команды

«Поскольку президент Трамп отказался признать свое поражение на выборах и откладывает процесс передачи власти, мы должны сами финансировать этот процесс и нуждаемся в вашей помощи. Если у вас есть возможность, направьте средства на финансирование переходной команды Байдена—Харрис», — написал Байден в Twitter.
Ранее Джо Байден не исключил, что подаст иск к администрации Дональда Трампа, которая не признает Байдена избранным президентом.
При этом адвокаты Дональда Трампа заявили, что победу демократам обеспечили «коммунистические деньги» из Китая, Венесуэлы и с Кубы.