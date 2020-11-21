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04:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден объявил сбор средств для его переходной команды

Демократ Джо Байден призвал своих сторонников присылать средства на обеспечение деятельности его переходной команды, пока она не получила доступа к федеральному финансированию.

Источник: AP 2020
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«Поскольку президент Трамп отказался признать свое поражение на выборах и откладывает процесс передачи власти, мы должны сами финансировать этот процесс и нуждаемся в вашей помощи. Если у вас есть возможность, направьте средства на финансирование переходной команды Байдена—Харрис», — написал Байден в Twitter.

Ранее Джо Байден не исключил, что подаст иск к администрации Дональда Трампа, которая не признает Байдена избранным президентом.

При этом адвокаты Дональда Трампа заявили, что победу демократам обеспечили «коммунистические деньги» из Китая, Венесуэлы и с Кубы.

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