Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
09:29 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу проводит встречу с Пашиняном

ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. Прибывший в Армению министр обороны РФ Сергей Шойгу встречается с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

Источник: РИА "Новости"

«Министр обороны России прибыл в Армению. В данный момент он встречается с премьер-министром», — сказала Геворгян. Другие подробности она не привела.

В субботу ожидается визит в Армению также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников
Байден объявил сбор средств для его переходной команды
В Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса
В Госдуме предложили ввести новую категорию безработных
Додон назвал ошибкой заявление Санду о российских миротворцах
Фото: 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Путин заявил о невозможности испортить нынешние отношения с США
Hi-Tech
Они с этой планеты? Странные вещи, о которых вы не знали Смотрим и удивляемся
Новости партнеров
Что ждет Москву? Коронавирус снова парализовал жизнь многих мировых столиц
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Тотальный локдаун. Covid-19: как в мире закрывают бары, кафе и целые города
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
Популярные темы на «Детях»
Музычка. Любимая. А также, как формируется музыкальный вкус. 190
Родить ребенка в 43-44 165
С понедельника на дистанционку 164
Идеи подарков детям на НГ 122
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь