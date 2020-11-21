09:29 (мск), источник: РИА Новости
Шойгу проводит встречу с Пашиняном
ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. Прибывший в Армению министр обороны РФ Сергей Шойгу встречается с армянским
«Министр обороны России прибыл в Армению. В данный момент он встречается с премьер-министром», — сказала Геворгян. Другие подробности она не привела.
В субботу ожидается визит в Армению также министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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