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10:08 (мск), источник: РИА Новости

Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе

ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя коллективу минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, заявил о необходимости реформы армии и ВС после эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе камбина.

Источник: РИА "Новости"

«Мы должны серьезно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок. И в целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооруженных сил», — процитировали слова премьера в пресс-службе.

Пашинян отметил, что «очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию» для успешной деятельности вооруженных сил.

В сообщении отмечается, что новый министр обороны выразил надежду на разработку в кратчайшие сроки пакета реформ.

Арутюнян был назначен главой оборонного ведомства 20 ноября. На этом посту он сменил Давида Тонояна.

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