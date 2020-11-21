10:08 (мск), источник: РИА Новости
Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе
ЕРЕВАН, 21 ноя — РИА Новости.
«Мы должны серьезно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок. И в целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооруженных сил», — процитировали слова премьера в
Пашинян отметил, что «очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию» для успешной деятельности вооруженных сил.
В сообщении отмечается, что новый министр обороны выразил надежду на разработку в кратчайшие сроки пакета реформ.
Арутюнян был назначен главой оборонного ведомства 20 ноября. На этом посту он сменил Давида Тонояна.
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