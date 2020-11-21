10:28 (мск), источник: ТАСС
Пашинян заявил, что Армения чувствовала поддержку России во время войны в Карабахе
ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/.
«Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ,
«Конечно, до войны времена были тоже не простыми, но сейчас пришли более сложные времена, и мы надеемся, что в это время мы сумеем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией в сфере безопасности в том числе. Но не только безопасности —
Пашинян выразил уверенность, что в ближайшем будущем связи между Арменией и Россией углубятся и «сотрудничество будет более тесным и стратегическим».
В субботу в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров,
Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Российский лидер подчеркнул, что ее задачей станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.
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