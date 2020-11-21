10:39 (мск), источник: РИА Новости
Турция отправляет военных в Азербайджан
АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, сухопутные войска завершили подготовку, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Парламент Турции 17 ноября одобрил указ президента республики Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.
«В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку», — цитирует Акара агентство Anadolu.
Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии». До этого
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа — 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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