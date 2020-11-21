11:44 (мск), источник: ТАСС
Шойгу заявил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Карабахе
ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Ереване с
«Дальше предстоит большая работа по, я надеюсь, уже налаживанию мирной жизни в Карабахе, и с нашей стороны, конечно, главная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, настроены ее выполнить», — отметил Шойгу. «Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать», — сказал министр.
После подписанного заявления мы в самом срочном порядке перебросили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали, фактически, по всей территории Карабаха, выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт, Лачинский коридор, естественно, обеспечиваем продвижение и возвращение туда беженцев, которые оттуда ушли.
В субботу в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров,
Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Российский лидер подчеркнул, что ее задачей станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.
27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и
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