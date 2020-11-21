Президент Эстонии уволила главу Минобрнауки, возившую детей на служебной машине

Репс подала в пятницу заявление об отставке в связи с давлением со стороны СМИ, выяснивших, что она возила детей на служебной машине в школу и кружки. «Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения», — написала Репс в социальных сетях.
Она отметила, что хочет обеспечить своим детям спокойную среду, в которой они могли бы расти и воспитываться, а также заявила о готовности «взять на себя ответственность за свои ошибки в том, что я совместила свою рабочую и семейную жизнь».
Премьер-министр Юри Ратас выразил сожаление, что правительство покинет «по-настоящему компетентный, до мелочей знающий подведомственную ему сферу, невероятно трудоспособный и преданный своему делу министр». Он подчеркнул, что Репс четыре раза занимала пост министра образования и науки в Эстонии, была неоднократно членом парламента и является членом правления ведущей правящий партии Центра. При этом он сказал, что понимает и принимает решение Репс.
Эстонская газета Ohtuleht в течение трех дней следила за Репс и ее семьей, после чего опубликовала фотографии, на которых видно, как ее детей отвозят на служебной машине в школу и в кружки по интересам, что вызвало в обществе неоднозначное отношение как к министру, так и к самому изданию.
После ухода с поста министра Репс продолжит работу в качестве депутата парламента.