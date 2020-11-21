Дети, ковид, медики: решения кабмина

Правительство РФ одобрило перераспределение субвенций на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и города Байконура на 2020 год. Об этом решении сообщается на сайте кабмина.
Проект направлен на обеспечение ежемесячных выплат в полном объеме как в связи с рождением, так и с усыновлением первого ребенка. Также одобрено перераспределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на 2020 год.
Одобрен проект распоряжения правительства о выделении управлению делами президента РФ средств на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Также правительство выделит средства на стимулирующие выплаты медикам, непосредственно работающим с заболевшими COVID-19.
Решено одобрить и внести в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам обязательного социального страхования. Цель — обеспечить переход от «зачетного» принципа расходования средств Фонда социального страхования к выплате страхового обеспечения застрахованному лицу непосредственно территориальными органами Фонда, а также устранение отдельных правовых пробелов.
Правительство выделит Министерству обороны средства на строительство в Москве универсального спорткомплекса в рамках гособоронзаказа. Росгидромету выделят средства на создание нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток» и восстановление объектов антарктической станции «Мирный» после пожара.
Постановлением премьер-министра Михаила Мишустина скорректированы правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом. Документ расширяет возможности для получения туроператорами господдержки.
Правительство одобрило изменения в закон «О недрах» в части совершенствования правового регулирования отношений в области прекращения и восстановления права пользования участками недр. Также одобрены законопроект, регулирующий вопросы использования лесных участков для ведения рыбного хозяйства, и ратификация соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. Об этих решениях правительства сообщается на сайте кабмина.