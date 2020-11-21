15:48 (мск), источник: РИА Новости
Россия ввела ответные санкции против британцев по «делу Магнитского»
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия в ответ на санкции Лондона
Она напомнила, что в июле британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввели национальные санкции против ряда российских чиновников.
«По всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», — говорится в комментарии Захаровой.
Это нельзя назвать иначе, как попыткой Великобритании вмешать во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия, отметила дипломат.
В ответ на эти «недружественные действия» и на основе принципа взаимности российская сторона ввела персональные санкции в отношении 25 британцев, заключила она.
Закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского» вступил в силу в Великобритании в 2018 году, но применить его Лондон смог только после выхода из Евросоюза. В черный список россиян, на которых распространяются санкции, попали 25 человек. Среди них — глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева. Всем им закрыт въезд в Великобританию, а их активы, если они есть, заморожены на ее территории.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.