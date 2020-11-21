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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Алиев заявил об окончании конфликта в Карабахе

БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что трёхстороннее заявление по Карабаху ставит точку многолетнему противостоянию.

Источник: AP 2020

Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.

«Спустя 44 дня после вооруженного противостояния, боевых операций подписан документ. Я считаю этот документ очень важным, по важности он ставит точку в многолетнем противостоянии. Вам, в том числе руководству России, в частности Президенту Владимиру Владимировичу Путину выражаю благодарность в подготовке и принятии этого важного документа», — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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17:11 (мск)© Ньюстюб
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