Алиев заявил об окончании конфликта в Карабахе

Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.
«Спустя 44 дня после вооруженного противостояния, боевых операций подписан документ. Я считаю этот документ очень важным, по важности он ставит точку в многолетнем противостоянии. Вам, в том числе руководству России, в частности Президенту Владимиру Владимировичу Путину выражаю благодарность в подготовке и принятии этого важного документа», — приводит слова Алиева его пресс-служба.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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