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17:39 (мск), источник: РИА Новости

Путин считает рост безработицы и бедности главными рисками для мира

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в саммите G20, который в этом году проходит под председательством Саудовской Аравии. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие организовали в видеоформате.

Источник: РИА Новости

В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что человечество в 2020 году столкнулось с проблемами беспрецедентного масштаба.

Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал. Серьезно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов.
Владимир Путин

Главным риском Путин назвал массовую долгосрочную безработицу с последующим ростом бедности и указал на роль «двадцатки», которая призвана этого не допустить.

Он отметил, что G20 запустила ряд инициатив по борьбе с экономическими рисками и восстановлению деловой активности.

Говоря о борьбе с коронавирусом, Путин подчеркнул, что вакцина от него должна быть доступна для всех.

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины».

Он также рассказал лидерам G20 о российских вакцинах, две из которых уже разработаны, а третья на подходе.

В своем выступлении российский лидер также призвал коллег отказаться от протекционизма и односторонних санкций.

В целом, в рамках «двадцатки» следует продолжить поиск общих подходов к реформированию Всемирной торговой организации в соответствии с современными вызовами. Без стабильной и эффективной многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно, а альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет.
Владимир Путин

В заключении российский лидер призвал найти способы воспользоваться текущим кризисом для изменения траектории глобального развития, сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения равных условий для всех стран и народов и укрепления механизмов многостороннего сотрудничества.

Путин назвал главные риски для мира в период пандемии
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17:47 (мск)© Ньюстюб
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