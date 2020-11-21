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20:10 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган отметил усилия России по урегулированию в Карабахе

АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что столкновения в Нагорном Карабахе удалось остановить совместными усилиями РФ и Турции.

Источник: Reuters

«Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет», — сказал Эрдоган, выступая на форуме Галифакса по международной безопасности, который в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-режиме. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

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Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии». До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, «речи о совместных миротворческих силах не шло».

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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