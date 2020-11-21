Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах

«У нас есть предварительные данные голосования — как было ожидаемо, кандидаты “Грузинской мечты” победили во всех 17 округах и получили депутатские мандаты, следовательно, в следующем парламенте “Грузинская мечта” будет представлена 90 депутатами», — заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, несмотря на бойкот второго тура выборов со стороны оппозиции, более полумиллиона граждан Грузии пришли на второй тур выборов.
В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.
По итогам первого тура выборов по пропорциональным спискам правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент также попали девять политический партий и блоков.
При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после завершения выборов приступили к перманентным акциям протеста в масштабах всей страны.
Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также выразили бойкот второму туру выборов. Несмотря на протест, по закону, кандидатура от оппозиционных партий все же была внесена в избирательную бюллетень, так как законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре.