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21:56 (мск), источник: РИА Новости

Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах

ТБИЛИСИ, 21 — РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно предварительным данным итогов прошедшего второго тура парламентских выборов, во всех одномандатных округах победили их кандидаты, в итоге партия получила 90 депутатских мест из 150.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть предварительные данные голосования — как было ожидаемо, кандидаты “Грузинской мечты” победили во всех 17 округах и получили депутатские мандаты, следовательно, в следующем парламенте “Грузинская мечта” будет представлена 90 депутатами», — заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, несмотря на бойкот второго тура выборов со стороны оппозиции, более полумиллиона граждан Грузии пришли на второй тур выборов.

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В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.

По итогам первого тура выборов по пропорциональным спискам правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент также попали девять политический партий и блоков.

При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после завершения выборов приступили к перманентным акциям протеста в масштабах всей страны.

Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также выразили бойкот второму туру выборов. Несмотря на протест, по закону, кандидатура от оппозиционных партий все же была внесена в избирательную бюллетень, так как законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре.

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