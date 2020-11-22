02:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Армения выделит по $600 жителям территорий Карабаха, перешедших Азербайджану
Правительство Армении окажет финансовую помощь жителям населенных пунктов непризнанной
«Граждане, зарегистрированные в населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, получат единовременную помощь в 300 тыс. драмов. Программа будет реализована за счет средств, переданных правительству Армении фондом “Айстан”», — говорится в сообщении правительства в
Ранее правительство обещало выделить беженцам из Нагорного Карабаха, которые приехали в Армению, до 83 тыс. драмов (около $167).
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября, стороны обвинили друг друга в обстрелах.
9 ноября было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий. Оно предполагает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов, а также российскую миротворческую миссию и вывод военных Армении.
В субботу, 21 ноября, Армению и Азербайджан посетила представительная межведомственная делегация из России. Ее представители обсудили с руководством двух стран дальнейшие шаги по реализации трехсторонних мирных договоренностей.
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