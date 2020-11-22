США выходят из Договора по открытому небу

Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны России.
Таким образом США больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным.
В заявлении госсекретаря Майкла Помпео от 21 мая говорилось, что Вашингтон может быть готов пересмотреть решение о выходе, если Россия «продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия». Президент США Дональд Трамп тогда же сообщил о шансе достичь нового соглашения.
За прошедшие шесть месяцев американская сторона не заявляла о достижении договоренностей с Россией.
В Госдепартаменте на запрос корреспондента ТАСС о комментарии на этот счет не предоставили какой-либо информации. В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали неприемлемость выдвигаемых Вашингтоном условий для отмены решения, охарактеризовав их как ультиматумы.
Перспективы после января
Демократ Джозеф Байден, одержавший, по данным американских СМИ, победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании 22 мая прокомментировал решение баллотирующегося на второй срок республиканца Трампа по ДОН.
Он назвал данный шаг близоруким, отметив, что это усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта.
Даже если у США появится желание вновь стать участником договора, сделать это будет непросто. Как отмечал 7 июля начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев, Соединенным Штатам в таком случае придется согласиться со всеми решениями, принятыми в их отсутствие.
Не в интересах Америки
В Вашингтоне не раз упоминали, что плотно консультировались с союзниками в связи с решением выйти из ДОН. В ряде западных государств вместе с тем призывали американских коллег пересмотреть данный шаг.
Демократы в Конгрессе США обвинили администрацию в нарушении положений военного бюджета за 2020 финансовый год, который предусматривал уведомление законодателей за 120 дней до предполагаемой даты прекращения участия в ДОН. Как указывал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), главы Пентагона и Госдепартамента не направляли подобного объявления.
Набор претензий
Суть претензий США к России сводилась к якобы ограничениям или отказам в проведении наблюдательных миссий. По версии американской стороны, РФ «отказала в наблюдательных полетах в 10-километровом коридоре вдоль своей границы» с Абхазией и Южной Осетией, установила аэропорт дозаправки в рамках ДОН в Крыму, «неправомерно ввела ограничения на дальность полета над Калининградом». Как утверждал Помпео, в 2019 году Россия «необоснованно отказала в проведении совместного американо-канадского наблюдательного полета» над районом проведения «масштабных российских военных учений».
Кроме того, госсекретарь приписал России использование полученных в рамках договора снимков в «интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов».
Зеркальные меры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснял, что отказ в проведении полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии связан с тем, что указанные страны не являются участниками документа.
По его словам, претензии Вашингтона по ограничению дальности полетов над Калининградской областью также несостоятельны: установленный РФ режим полетов в рамках соглашения полностью зеркален подобному режиму над Аляской. В частности, за один наблюдательный полет можно получить изображение около 98% Калининградской области, а вылет над Аляской позволит осмотреть не более 3% территории, уточнял Лавров.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал смешными высказывания американской стороны о том, что задействованные в рамках договора российские самолеты «использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня».
Передача данных
По данным российской стороны, США хотят от союзников по НАТО, чтобы те подписали документы о передаче им данных, полученных во время полетов над Россией. Кроме того, Вашингтон требует отказывать РФ в запросах проводить наблюдательные миссии над американскими военными объектами на территории третьих стран. Лавров назвал это «грубейшим нарушением договора».
«Если договор захотят оставить в силе и если мы захотим в нем остаться, мы будем требовать от наших партнеров письменно, юридически подтвердить нам, что они, во-первых, не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории. Есть там американские базы, нет там американских баз, это их территория, территория западных стран, остающихся в договоре», — подчеркнул глава МИД.
Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. В практическом плане документ предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.
Соглашение регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.
Теперь участниками договора являются 33 государства.
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