02:15 (мск), источник: ТАСС
G20 намерена финансировать равное распределение вакцин от коронавируса
ТАСС, 22 ноября. Лидеры стран Группы двадцати (G20) на
Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике G20.
«Мы не пожалеем усилий и предоставим всем людям доступ [к ним] на справедливых и приемлемых условиях в соответствии с обязательствами членов по стимулированию инноваций. Мы признаем массовую вакцинацию мировым общественным благом», — говорится в проекте документа.
Кроме того, мировые лидеры намерены заявить о стремлении лучше подготовиться к любой возможной пандемии в будущем.
Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит с 21 по 22 ноября в
Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите обсуждается ряд других вопросов, в частности инновации, укрепление сферы здравоохранения, поддержка наиболее уязвимых групп общества.
В этом году государства «двадцатки» уже приняли ряд мер для противодействия последствиям пандемии. В частности, $21 млрд было решено вложить в мировую систему здравоохранения с целью поддержки производства и распределения вакцины от коронавируса. Страны G20 также выделили $11 трлн на восстановление мировой экономики.