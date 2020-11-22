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02:15 (мск), источник: ТАСС

G20 намерена финансировать равное распределение вакцин от коронавируса

ТАСС, 22 ноября. Лидеры стран Группы двадцати (G20) на онлайн-саммите в воскресенье намерены взять на себя обязательства о финансировании справедливого распределения по всему миру вакцин и медикаментов от коронавируса, а также тестов на коронавирусную инфекцию, чтобы помощь получили и более бедные страны.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике G20.

«Мы не пожалеем усилий и предоставим всем людям доступ [к ним] на справедливых и приемлемых условиях в соответствии с обязательствами членов по стимулированию инноваций. Мы признаем массовую вакцинацию мировым общественным благом», — говорится в проекте документа.

Кроме того, мировые лидеры намерены заявить о стремлении лучше подготовиться к любой возможной пандемии в будущем.

Они, как следует из проекта коммюнике, обязуются «содействовать глобальной готовности к пандемии, развивать механизмы предупреждения, обнаружения и реагирования», а также «непрерывно делиться актуальными, прозрачными и стандартизированными данными и информацией».
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Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит с 21 по 22 ноября в онлайн-формате.

Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите обсуждается ряд других вопросов, в частности инновации, укрепление сферы здравоохранения, поддержка наиболее уязвимых групп общества.

В этом году государства «двадцатки» уже приняли ряд мер для противодействия последствиям пандемии. В частности, $21 млрд было решено вложить в мировую систему здравоохранения с целью поддержки производства и распределения вакцины от коронавируса. Страны G20 также выделили $11 трлн на восстановление мировой экономики.

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