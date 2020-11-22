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06:55 (мск), источник: Известия

Трамп обжалует решение суда в Пенсильвании об отклонении его иска

Штаб действующего президента США Дональда Трампа будет в срочном порядке добиваться обжалования решения окружного суда в Пенсильвании об отклонении иска республиканца с требованиями не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени проголосовавших по почте избирателей.

Источник: AP 2020

«Сегодняшнее решение помогает нам в нашей стратегии быстро дойти до Верховного суда США… Мы будем добиваться оперативной процедуры обжалования в апелляционном суде третьего округа США», — говорится в заявлении адвоката Трампа Руди Джулиани, которое он разместил в своем Twitter.

Однако он заявил, что штаб президента не смотря на принятое постановление, благодарен судье за быстрое принятие решения, которое было ожидаемо.

Теперь, заявил Джулиани, Трамп надеется, что «апелляционный суд третьего округа будет так же любезен, как и судья Бранн, при рассмотрении нашей апелляции тем или иным способом, как можно скорее». Поскольку таким образом это дело быстро сможет продвинуться в Верховный суд США.

Ранее в субботу Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба действующего главы государства, который требовал не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени проголосовавших по почте избирателей.

В решении суда отмечается, что штаб действующего президента представил «безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения», не подтвержденные доказательствами.

17 ноября Верховный суд Пенсильвании отклонил иск, поданный штабом кандидата-республиканца, где утверждалось, что на избирательных участках в Филадельфии наблюдателям ограничили возможность следить за подсчетом голосов.

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Накануне штаб Трампа отказался от ряда ключевых претензий по подсчету голосов в штате Пенсильвания.

Так, из искового заявления исчезли обвинения в адрес сотрудников избирательной комиссии. Ранее штаб Трампа заявлял, что они не допускали республиканцев к наблюдению за подсчетом голосов. И на основании этого Трамп говорил, что победа в Пенсильвании должна быть отдана ему.

19 ноября вице-губернатор Брэд Раффенспергер объявил, что результаты пересчета голосов, поданных на выборах президента США, в штате Джорджия подтвердили победу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

15 ноября Трамп пообещал подать много «больших исков» из-за нарушений на выборах. Однако суд в Мичигане уже отклонил иск республиканцев, неудача постигла еще пять исков в Пенсильвании и Аризоне.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ и демократы уже объявили о победе Байдена.

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