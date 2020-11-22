МИД прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
В последние месяцы Вашингтон лицемерно заявлял о том, что в случае изменения российской позиции он может пересмотреть свое решение. На самом деле, никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику, рассчитанная на введение в заблуждение правительств и общественности европейских стран, призывавших Вашингтон одуматься.
Теперь же, отмечают дипломаты, США рассчитывают, что их союзники с одной стороны будут препятствовать российским наблюдательным полетам над американскими военными объектами в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном материалами фотосъемки российской территории.
«Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», — заявили в МИД.
Если США действительно хотят, чтобы договор продолжал действовать, а Россия оставалась его участником, то им надлежит «всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей», добавили в дипломатическом ведомстве.
«Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников. Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — заключили в МИД.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет просить партнеров по ДОН юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией. В Германии, Франции и Великобритании заявили, что останутся верными договору.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в договоре останутся 34 государства.