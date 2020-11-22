Путин: изменение избирательной системы США — не наше дело

15:09 (мск), источник: РИА Новости
«Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно — мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — сказал Путин на канале «Россия 1».
«Ну как же не быть, когда… ну вот сейчас широко известно даже широкой публике… кандидат, который выигрывает в том или ином штате, — он забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их двадцать. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей», — пояснил он.
Таким образом, по словам Путина, в истории США уже трижды было, когда президент избирается большим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей.
Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный. Ну здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: «мы к этому привыкли». Так практика сложилась. Нужно там
что-томенять — не нужно — это не наше дело.
Президент России подчеркнул, что это внутреннее дело США.
«Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает — ну ради Бога. Но это, безусловно, никому не дает права указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе избирательном праве. Ну и, кстати говоря, и по другим направлениям. Мы всегда выступаем против вмешательства в наши внутренние дела. Собственно говоря, как делают те же американцы. Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе, чем на 7 метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей. Ну это тоже так сложилась практика. А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором. Тех, кто суется с проверками или с наблюдениями, там даже пугают возбуждением уголовного дела. Ну да, мы это видим, знаем, ну так сложилось, это их дело», — сказал он.