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15:09 (мск), источник: РИА Новости

Путин: изменение избирательной системы США — не наше дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в избирательной системе США есть проблемы, но это внутреннее дело американцев, а не РФ.

Источник: РИА Новости

«Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно — мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — сказал Путин на канале «Россия 1».

«Ну как же не быть, когда… ну вот сейчас широко известно даже широкой публике… кандидат, который выигрывает в том или ином штате, — он забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их двадцать. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей», — пояснил он.

Таким образом, по словам Путина, в истории США уже трижды было, когда президент избирается большим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей.

Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный. Ну здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: «мы к этому привыкли». Так практика сложилась. Нужно там что-то менять — не нужно — это не наше дело.
Владимир Путин

Президент России подчеркнул, что это внутреннее дело США.

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«Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает — ну ради Бога. Но это, безусловно, никому не дает права указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе избирательном праве. Ну и, кстати говоря, и по другим направлениям. Мы всегда выступаем против вмешательства в наши внутренние дела. Собственно говоря, как делают те же американцы. Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе, чем на 7 метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей. Ну это тоже так сложилась практика. А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором. Тех, кто суется с проверками или с наблюдениями, там даже пугают возбуждением уголовного дела. Ну да, мы это видим, знаем, ну так сложилось, это их дело», — сказал он.

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