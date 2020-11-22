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16:23 (мск), источник: Российская газета

В Британии могут ввести «ковидные паспорта»

Власти Великобритании изучают возможность введения «ковидных паспортов». Как пишет The Sunday Times, новые документы предполагается выдавать тем, кто привился от коронавируса. Их обладатели смогут свободно перемещаться по стране в условиях, когда действует множество ограничений.

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Источник: AP 2020

Данную идею предложил ранее бывший министр здравоохранения Джереми Хант. По его мнению, Соединенное Королевство сможет вернуться к нормальной жизни только после вакцинации и организации ежемесячного тестирования всего населения. Наличие прививки и отрицательного теста на коронавирус даст людям возможность обрести прежнюю свободу, возможность не соблюдать ограничения, комендантский час. Идею Ханта некоторые уже назвали «оруэлловской».

По данным газеты, вопрос о введении таких паспортов будет поднят премьер-министром Борисом Джонсоном в парламенте уже в понедельник.

Как ожидается, глава правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврате к системе локальных ограничений. Предполагается, что на Рождество власти ослабят ограничительные меры, а по окончании праздников снова ужесточат их.

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