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16:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Источник: РИА Новости

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.

Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях.
Владимир Путин

Путин добавил, что Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.

Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было.
Владимир Путин

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Российский контингент в Нагорном Карабахе завершил развертывание
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16:41 (мск)© Ньюстюб
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