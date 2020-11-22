Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — заявил российский лидер.
При этом он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.
Путин добавил, что Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.
Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.