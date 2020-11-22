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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии

МОСКВА, 22 ноя — Проект «Россия-Китай: Главное». Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в субботу на саммите «Группы двадцати» (G20), выдвинул предложения, касающиеся роли «двадцатки» в международном порядке и мировом устройстве после окончания пандемии COVID-19.

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Источник: Reuters

В ноябре этого года, когда лидеры стран G20 проводят 15-й саммит, перед миром встал еще более серьезный, чем финансовый кризис 2018 года. «На исходе нынешнего года человечество переживает серьезнейшую за прошедшее столетие пандемию, в результате которой погибло более миллиона человек. Мировая экономика пришла в упадок, влияние коронавирусной пандемии гораздо серьезнее последствий мирового финансового кризиса 2008 года», — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Речь Си Цзиньпин на 15-м саммите G20 была озаглавлена «Совместное противостояние пандемии, созидание общего будущего».

Создание глобального заслона

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Лидер Китая в своей речи особо отметил работу над вакцинами. Он подчеркнул, что Китай выполнит свои обязательства по оказанию поддержки и помощи развивающимся странам, сделав доступными для всего мира вакцины от COVID-19.

Снижение барьеров для восстановления мировой экономики

«Необходимо снизить тарифы и барьеры, а также изучить возможность либерализации торговли базовыми товарами медицинского назначения. Нам необходимо и дальше согласовывать политику и стандарты, а также создавать “экспресс-коридоры” для содействия упорядоченному перемещению людей», — отметил Си Цзиньпин. Он также призвал продвигать формирование единой системы «Кода здоровья» путем общепризнанного двумерного кода.

Выявление роли цифровой экономики

Си Цзиньпин призвал содействовать здоровому росту цифровой экономики и совместному созданию среды для цифрового развития — открытой, справедливой, равноправной и недискриминационной.

Следует преодолевать трудности, которые несет развитие цифровой экономики в области занятости, налогообложения, а также благополучия уязвимых групп населения, и преодолеть «цифровой разрыв».

Реализация развития на более широком пространстве

Си Цзиньпин отметил, что Китай, преодолевая собственные трудности, в полной мере выполняет Инициативу по приостановке выплат за счет обслуживания долга /DSSI/, выдвинутую G20, на общую сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. Китай также предлагает в подходящее время созвать международную конференцию по сокращению потерь продовольствия.

G20 должна сыграть более значимую роль в глобальном управлении

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Коронавирусная пандемия стала одним из крупнейших кризисов человечества, в борьбе с инфекцией проявились очевидные недостатки в глобальном управлении. На выступлении в ходе саммита «Группы двадцати» председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в постэпидемическую эпоху G20 должна нести на себя более весомую ответственность за улучшение международного порядка и глобальное управление.

Укрепление международной системы во главе с ООН

Глобальная угроза и кризис требуют мощного глобального противодействия. На состоявшемся в сентябре этого года саммите по случаю 75-летия образования ООН председатель КНР Си Цзиньпин озвучил «три принципа защиты»: защита международной системы во главе с ООН; защита международного порядка, в основе которого международное право; защита ключевой роли ООН в международных делах. В ходе выступления 21 ноября Си Цзиньпин вновь отметил: «Мы поддерживаем ООН в более эффективном достижении глобального консенсуса, мобилизации глобальных ресурсов и координации глобальных действий».

Оптимизация структуры управления в условиях экономической глобализации

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость решительно защитить систему многосторонней торговли, которая основана на международных нормах и характеризуется прозрачностью, недискриминационным подходом, открытостью и инклюзивностью. «Мы должны выступать против одностороннего подхода и протекционизма, противостоять вызовам, возникающим в ходе экономической глобализации, в целях более открытого, инклюзивного, всеобъемлющего, сбалансированного и взаимовыгодного продвижения экономической глобализации».

Стремление к здоровому развитию цифровой экономики

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В выступлении 21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность общих усилий во благо создания открытой, сбалансированной, справедливой и недискриминационной среды развития цифровой экономики. Он выразил готовность проведения широких обсуждений на эту тему, и сформировать правила глобального цифрового управления на основе «Глобальной инициативы безопасности данных», выдвинутой Китаем в сентябре этого года.

Увеличение потенции реагирования на глобальные вызовы

Председатель КНР Си Цзиньпин указал, что сегодня самые актуальные задачи — укрепление глобальной системы общественного здравоохранения, предотвращение и контроль над коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями. «Вместе с тем, мы должны активизировать международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды во благо сохранения нашего общего дома», — отметил лидер Китая. Еще ранее, на 12-й встрече лидеров стран БРИКС 17 ноября он подчеркнул: «Глобальное потепление не остановится из-за пандемии, так что в противостоянии климатическим изменениям нельзя расслабляться ни на минуту».

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