22:11 (мск), источник: ТАСС
Боевики 31 раз за сутки обстреляли зону деэскалации «Идлиб» в Сирии
Обстрелам подверглись провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) более 30 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки “Джебхат ан-Нусра” (в том числе по данным сирийской стороны — 31 обстрел)», — отметил Гринкевич.
По словам замруководителя ЦПВС, обстрелам подверглись провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. При этом обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, в течение суток не зарегистрировано, отметил он.
«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — подчеркнул Гринкевич.