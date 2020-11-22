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22:11 (мск), источник: ТАСС

Боевики 31 раз за сутки обстреляли зону деэскалации «Идлиб» в Сирии

Обстрелам подверглись провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) более 30 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич в воскресенье во время брифинга.

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«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки “Джебхат ан-Нусра” (в том числе по данным сирийской стороны — 31 обстрел)», — отметил Гринкевич.

По словам замруководителя ЦПВС, обстрелам подверглись провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. При этом обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, в течение суток не зарегистрировано, отметил он.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — подчеркнул Гринкевич.

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