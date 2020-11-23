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01:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Помпео считает США лучше защищенными после выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил официальный выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).

Источник: Reuters

По его мнению, теперь США лучше защищены, потому что Россия не выполняла свои обязательства по договору.

«Вступил в силу выход США из ДОН. Теперь Америка больше защищена, потому что Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств», — написал господин Помпео в Twitter.

ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия. До выхода США в него входили 34 страны, в том числе Россия. США уведомили о выходе из договора в мае 2020 года. 22 ноября решение вступило в силу.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал ДОН устаревшим и также обвинил Россию в нарушении обязательств. В Кремле выразили сожаление в связи с решением США.

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