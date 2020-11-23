01:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Помпео считает США лучше защищенными после выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил официальный выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
По его мнению, теперь США лучше защищены, потому что Россия не выполняла свои обязательства по договору.
«Вступил в силу выход США из ДОН. Теперь Америка больше защищена, потому что Россия
ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия. До выхода США в него входили 34 страны, в том числе Россия. США уведомили о выходе из договора в мае 2020 года. 22 ноября решение вступило в силу.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал ДОН устаревшим и также обвинил Россию в нарушении обязательств. В Кремле выразили сожаление в связи с решением США.