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02:31 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в Приморье заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона региону максимальные ресурсы, будет идти работа с Минфином.

Источник: РИА Новости

«Надеялся в новом качестве приехать в Приморье в другом контексте. Но, к сожалению, второй раз в два месяца природа посылает нам сюрприз с приставкой беспрецедентный впервые за много десятилетий… Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства — предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду», — сказал Чекунков, слова которого РИА Новости привели в пресс-службе Минвостокразвития, на встрече с губернатором.

По его словам, есть еще две задачи, и вторая сейчас кажется среднесрочной.

«Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять. Будем работать с Минфином, будем работать для того, чтобы были предусмотрены необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем крае», — сказал министр.

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