02:31 (мск), источник: РИА Новости
Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в Приморье заявил, что
«Надеялся в новом качестве приехать в Приморье в другом контексте. Но, к сожалению, второй раз в два месяца природа посылает нам сюрприз с приставкой беспрецедентный впервые за много десятилетий… Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства — предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду», — сказал Чекунков, слова которого РИА Новости привели в
По его словам, есть еще две задачи, и вторая сейчас кажется среднесрочной.
«Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять. Будем работать с Минфином, будем работать для того, чтобы были предусмотрены необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем крае», — сказал министр.