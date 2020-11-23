Глава Евросовета призвал G20 заключить международный договор по пандемиям

«COVID-19 стал неожиданностью для многих из нас. Но это не первая глобальная пандемия. И, к сожалению, не последняя. Заглядывая в будущее, мировое сообщество должно быть лучше подготовлено к пандемиям», — сказал он.
По его словам, подобный международный договор мог бы помочь реагировать на эпидемии и пандемии куда более оперативно и скоординированно. Мишель отметил, что этот документ должен быть согласован со всеми организациями и подразделениями ООН, в том числе с ВОЗ. «ВОЗ должна оставаться краеугольным камнем глобальной координации в борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения», — считает Мишель.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мировое сообщество должно усилить готовность к подобным пандемиям. «В качестве урока, который удалось извлечь из кризиса, мы должны усилить глобальную готовность. Мы еще раз обсудим это в мае 2021 года на совместном глобальном саммите G20 по здравоохранению в Италии», — сказала она.
В конце октября Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что страны Евросоюза должны совместно принять новые меры для борьбы с пандемией коронавируса, вторая волна которой стремительно распространилась по всей Европе. Она призвала граждан стран Евросоюза избегать толп, закрытых помещений и близких контактов. Также политик потребовала постоянно носить маски. По ее словам, Еврокомиссия выделила €100 млн для приобретения экспресс-тестов на антитела, которые будут распределены между странами Евросоюза.