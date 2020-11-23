Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
05:03 (мск), источник: РБК

Глава Евросовета призвал G20 заключить международный договор по пандемиям

Глава Европейского совета Шарль Мишель в рамках виртуального саммита лидеров стран G20 призвал начать переговоры о создании международного договора по пандемиям с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: AFP 2020

«COVID-19 стал неожиданностью для многих из нас. Но это не первая глобальная пандемия. И, к сожалению, не последняя. Заглядывая в будущее, мировое сообщество должно быть лучше подготовлено к пандемиям», — сказал он.

По его словам, подобный международный договор мог бы помочь реагировать на эпидемии и пандемии куда более оперативно и скоординированно. Мишель отметил, что этот документ должен быть согласован со всеми организациями и подразделениями ООН, в том числе с ВОЗ. «ВОЗ должна оставаться краеугольным камнем глобальной координации в борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения», — считает Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мировое сообщество должно усилить готовность к подобным пандемиям. «В качестве урока, который удалось извлечь из кризиса, мы должны усилить глобальную готовность. Мы еще раз обсудим это в мае 2021 года на совместном глобальном саммите G20 по здравоохранению в Италии», — сказала она.

В конце октября Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что страны Евросоюза должны совместно принять новые меры для борьбы с пандемией коронавируса, вторая волна которой стремительно распространилась по всей Европе. Она призвала граждан стран Евросоюза избегать толп, закрытых помещений и близких контактов. Также политик потребовала постоянно носить маски. По ее словам, Еврокомиссия выделила €100 млн для приобретения экспресс-тестов на антитела, которые будут распределены между странами Евросоюза.

 Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
Помпео позитивно оценил выход США из Договора по открытому небу
Семью погибшего в ДТП с Ефремовым проверят на лжесвидетельство
В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
Китай выдвинул предложения по мировому устройству после пандемии
Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии
Над Францией заметили красные спрайты
Кожемяко сообщил, когда в городах восстановят электричество
Горячие темы на Авто
Худые люди более успешны. 334
Неужели стыдно стало? 300
Для поколения ЕГЭ... Напоминание. 299
и попутешествовать нельзя - спасут =(( 188
Новости партнеров
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Удивительное рядом: коммунисты против «детей войны»
COVID: Москва помогает. В Москве собрали 3 тонны плазмы с антителами
Gnezdo.ru
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
5 актеров, которые ушли из жизни слишком рано
5 актёров, которые со своей женой вместе всю жизнь
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь