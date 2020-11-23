05:23 (мск), источник: РИА Новости
В республиканской партии призвали Трампа начать переходный период
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
«Пора начать полный и официальный процесс передачи (власти — ред.)», — говорится в заявлении Мурковски, опубликованном в Twitter.
Сенатор отметила, что у Трампа была возможность оспорить результаты выборов и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными.
Она добавила, что попытки оказывать давление на законодателей штатов ради изменения результатов голосования «беспрецедентны и противоречат демократическому процессу».
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.