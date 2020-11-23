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05:44 (мск), источник: РИА Новости

Дегтярев удивился конкурсу на его охрану за 33 миллиона рублей

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал действия аппарата правительства за объявленный конкурс на охрану для него за 33 миллиона рублей в год.

Источник: РИА "Новости"

«Я четыре дня был в командировке в Москве, сразу после этого поехал в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали, встретился с 3 тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы, в общем, провел с людьми время. За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?» — сказал он на видео, опубликованном в его канале в Telegram.

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«Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить все как есть», — добавил Дегтярев.

Ранее правительство Хабаровского края объявило тендер охрану главы региона в 2021 году — как следует из данных на портале госзакупок, за работу семи телохранителей власти готовы заплатить до 33,1 миллиона рублей. Итоги тендера планировалось подвести 10 декабря.

До этого Дегтярев заявлял, что ему поступают угрозы, он не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной установили рамки металлодетектора. Он заявил, что усиливает охрану и вводит меры безопасности, аналогичные другим регионам. Сейчас, по его словам, «в дом правительства может зайти любой с оружием, с чем угодно, и это не нормально».

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